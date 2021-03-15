الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل أمين عام مجلس شباب المنطقة المعين والسابق

جازان -فضه عطيف؛

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, بمكتبه بالإمارة اليوم, أمين عام مجلس شباب المنطقة الدكتور عثمان بن موسى حكمي بمناسبة تعيينه أمينًا عاماً للمجلس ويرافقه الأمين العام السابق الدكتور إبراهيم أبو هادي.

وثمن سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، خلال اللقاء بالجهود المشكورة والأعمال التي قام بها الأمين العام السابق طيلة فترة عمله أمينًا عاماً لمجلس شباب المنطقة, متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه في منصبه الجديد.

وقدم سموه التهنئة, لأمين عام المجلس المعين, راجياً له ولزملائه بالمجلس التوفيق والسداد, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة لشباب وشابات المنطقة.

من جهتهما عبر أمين المجلس السابق والأمين المعين عن اعتزازهما بخدمة شياب وشابات منطقة جازان ، متمنين التوفيق لمنسوبي ومنسوبات المجلس في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم، ومعربين عن سعادتهما بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعا إليه من توجيهات، والمتابعة الدائمة التي تلقاها شباب وشابات منطقة جازان من قبل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه.

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه تقريرا عن التوجيهات الإستراتيجة المستقبلية لمجلس المنطقة.