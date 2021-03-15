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إنهاء معاناة مريضة من ورم في في الدماغ بمستشفى الملك خالد بتبوك

إنهاء معاناة مريضة من ورم في في الدماغ بمستشفى الملك خالد بتبوك
http://almnatiq.net/?p=961769
المناطق- تبوك:

​أسهم بفضل الله فريق طبي في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بتبوك في إنهاء معاناة مريضة من آلام في الرأس إستمرت معها ما يقارب 4 أسابيع مما سبب لها مشاكل في الاتجاهات وكذلك في النسيان حيث كان يشكل خطورة على حياتها.

وأوضحت صحة تبوك أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة بالرنين المغناطسي فقد تبين وجود ورم في الجهة اليسرى من الدماغ حجمة 445 سم في المنطقة الحركية ومنطقة النطق
حيث خضعت المريضة لعملية جراحية نادرة ودقيقة ومعقدة لإستئصال الورم والتي أستغرقت أكثر من4 ساعات تحت المجهر وبدون أي مضاعفات أثناء وبعد العملية كما لم يحدث لها أي مضاعفات عصبية ولله الحمد وحالتها الصحية حالياً جيدة حيث تتلقى الرعاية الطبية المناسبة في قسم جراحة النساء بالمستشفى .

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