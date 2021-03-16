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صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي

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صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي

صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على عددٍ من القرارات للمجلس الصحي السعودي
http://almnatiq.net/?p=961780
المناطق_واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي .
وشملت القرارات اعتماد منصة “صحة” منصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية، وتكليف المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتنسيق مع القطاعات الصحية لتصنيف التقارير وكيفية معالجتها ، وعلى التزام القطاعات الصحية بتطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
كما شملت قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إضافة خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن المنافع التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني مع إعطائها أولوية في الدراسة ، والموافقة على اعتماد مبادرات الخطة التنفيذية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية التي ورد فيها أدوار محددة للقطاعات الصحية المقدمة للخدمة والجهات التشريعية من أعضاء المجلس الصحي السعودي بالإضافة إلى شركة (نوبكو)، وتضمنت مؤشرات أداء مرحلية.
وينبثق برنامج الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية من إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، ويعد إحدى مبادرات المجلس الصحي السعودي لتحقيق هدف ” تحسين الكفاءة من الخدمات الصحية ” من برنامج التحول الوطني 2020.
ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على دعمه غير المحدود للقطاعات الصحية خدمةً للوطن والمواطن، مؤكداً أن الموافقة الكريمة تأتي تجسيداً للاهتمام بالقطاع الصحي في المملكة، وتسخير الإمكانات كافة للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية.
وأعرب عن شكره لمعالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وخدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

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