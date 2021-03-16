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أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

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أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي

أمير منطقة جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويتسلم التقرير السنوي
http://almnatiq.net/?p=961791

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله بن عايض الشهري.
واستمع سموه، من اللواء الدكتور الشهري لإيجاز عن سير العمل في المديرية والإدارات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة، والإمكانات التي وفرتها القيادة الحكيمة – حفظهما الله – من كوادر بشرية وآليات وتجهيزات وامكانات تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه.
كما تسلم التقرير السنوي لإنجازات الدفاع المدني بمنطقة جازان لعام 2020 الذي اشتمل على جهود المديرية والإدارات التابعة لها والتطوير الذي حصل في خدمات الدفاع المدني والحالات والحوادث التي تمت مباشرتها والبرامج التوعوية وخطط الكشف الوقائي لتطبيق انظمة ومتطلبات السلامة والمبادرات التي تم اعتمادها
كما جرى استعراض الأهداف الإستراتيجية للمديرية العامة للدفاع المدني التي تم ربطها برؤية المملكة ٢٠٣٠ مستندةً على مرتكزات وزارة الداخلية .
ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر ، بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين، مثنياً على جهود منسوبي الدفاع المدني وأدوارهم الوقائية ومباشرتهم للحرائق والحوادث وما بذلوه من جهود خلال اليوم العالمي للدفاع المدني ، حاثاً على مواصلة العطاء والإنجاز والاهتمام بالخطط التوعوية والوقائية.
من جهته أعرب اللواء الدكتور الشهري عن شكره وتقريره لسمو أمير منطقة جازان على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، وعلى ما حظيت وتحظى به مديرية الدفاع المدني ومنسوبوها من دعم واهتمام ورعاية من قبل سموه الكريم ، سائلاً الله – عز وجل – أن يحفظ الجميع من كل سوء.
حضر اللقاء وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ووكيل الامارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن خالد القرزوح.

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