«الشؤون الإسلامية» تغلق 8 مساجد بعد إصابات كورونا بين المصلين

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 37 يوماً 294 مسجداً تم فتح 276 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الثلاثاء أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي 3 مساجد بمنطقة الباحة تم رصد 3 حالات اصابة بها ومسجد في كلاً من المناطق التالية: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والحدود الشمالية بمعدل اصابة بكل مسجد.