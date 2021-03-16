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نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “الصلاة نور”

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نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “الصلاة نور”

نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقريراً عن حملتي “الخوارج شرار الخلق” و “الصلاة نور”
http://almnatiq.net/?p=961802
المناطق_حائل

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، تقريراً عن حملتي ” الخوارج شرار الخلق ” و ” الصلاة نور ” .
ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل صالح بن علي الزبيدي بدعم القيادة الحكيمة – أيدها الله – لرجال الهيئة خلال قيامهم بحملات مباركة تساهم في توعية المجتمع.
من جهته أشار الزبيدي إلى الجهود التي تم القيام بها خلال حملتي “الصلاة نور” و “الخوارج شرار الخلق” وما تتضمنه من برامج توعوية وتوجيهية، التي تأتي ضمن جهود وبرامج وأنشطة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما تقدمه لتوعية أفراد المجتمع عبر وسائل تقنية حديثة.

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