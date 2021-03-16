المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بحي المطار وبدنة بمدينة عرعر

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أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة في الإدارة العامة للمياه في منطقة الحدود الشمالية الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي (المرحلة الرابعة) بحي المطار وبدنة بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وبتكلفة 61.1 مليون ريال، وذلك لزيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، ورفع الضرر البيئي، والاستفادة من المياه المعالجة في الأغراض الصناعية.

وأوضح رئيس القطاع الشمالي المهندس رائد بن حماد الراشد، أنه تم تنفيذ ما يزيد على 41 كيلو مترًا من الشبكات، و 62 توصيلة صرف صحي منزلية في مدينة عرعر، مبينًا أن المشروع يسهم في نقل المياه المعالجة إلى مدينة وعد الشمال الصناعية وخدمة أكثر من 611 مستفيدًا.

وذكر رئيس القطاع الشمالي أن الشركة ماضية في تنفيذ عدد من مشروعات خدمات المائية والبيئية، وتغطية المزيد من المناطق في محافظات منطقة الحدود الشمالية، وذلك في إطار خططها وبرامج مشروعاتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة الخدمات المائية والبيئية في المنطقة، وصولاً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.