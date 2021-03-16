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أمير القصيم يطلع على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والوافد وصاحب العمل

أمير القصيم يطلع على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والوافد وصاحب العمل

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أمير القصيم يطلع على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والوافد وصاحب العمل

أمير القصيم يطلع على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والوافد وصاحب العمل
http://almnatiq.net/?p=961827
المناطق_القصيم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم  بإقامة ورشة عمل تجميع جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل لإيضاح جميع الإجراءات والمفاهيم المرتبطة بهذه المبادرة .

وأكد سمو أمير القصيم بأنها إحدى مبادرات رؤية المملكة والتي تهدف إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء سوق عمل مميز وجاذب لتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل بالشراكة مع الجهات المعنية .

وبيّن سمو أمير القصيم بأن هذه الخطوة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل لتحسين بيئة العمل ودعم العمالة الماهرة ويرفع معدل التوطين.

جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل بمكتبه بالإمارة اليوم بحضور وكيل امارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والوكيل المساعد للحقوق صالح البرادي ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية الدكتور فهد المطلق.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح مفصلا من الدكتور فهد المطلق عن المبادرة التي تشمل العديد من الخدمات كالتنقل الوظيفي والخروج والعودة والخروج النهائي عبر منصة “قوى” ، كما استعرض المطلق الفئات المستهدفة بالمبادرة وتشمل العامل الوافد وصاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد ، بالإضافة إلى شروط الأهلية للأطراف المستفيدة من المبادرة, مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تشمل العمالة المنزلية , مؤكداً على أن تلك المبادرة تسعى إلى حفظ الحقوق وفق شروط تحفظ حق المواطن وفق علاقة تعاقدية موثقة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 

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