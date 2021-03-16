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منوعات
صحة حفر الباطن تبدأ بتشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى لتقديم لقاح كورونا

صحة حفر الباطن تبدأ بتشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى لتقديم لقاح كورونا

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صحة حفر الباطن تبدأ بتشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى لتقديم لقاح كورونا

صحة حفر الباطن تبدأ بتشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى لتقديم لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=961832
المناطق_حفر الباطن

بدأت “صحة حفر الباطن” اليوم، بتشغيل مركز صحي جنوب أبو موسى، لاستقبال المواطنين والمقيمين وإعطائهم اللقاح، حسب مواعيدهم المحددة والمسجلة بتطبيق “صحتي”، وذلك وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام ووسط إجراءات تنظيمية متقنة وانسيابية تامة.فيما تفقد مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن الأستاذ ناصر بن راشد الصافي المركز للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين في المركز .
كما تقدم خدمة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في جميع المستشفيات، لاستقبال ‏‫المستهدفين من المرضى والمنومين، ومراجعي العيادات، ومراكز الغسيل الكلوي، والعاملين بالمنشآت، بعد أن جرى تهيئتها بطريقة منظمة من خلال تجهيز عيادات لتلقي اللقاحات، يديرها نخبة من الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة.
ودعت صحة حفر الباطن المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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