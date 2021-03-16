تجمع الرياض الصحي الأول يدشن مركز عمليات اليوم الواحد بمستشفى الإيمان

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دشن تجمع الرياض الصحي الأول مركز عمليات جراحة اليوم الواحد في برج مستشفى الإيمان العام، حيث أجرى صباح اليوم أول عملية عيون في المركز، بالتعاون مع فريق طبي متخصص من مدينة الملك سعود الطبية.

وأوضح ” التجمع الأول ” أن مركز عمليات جراحات اليوم الواحد يخدم جميع المستفيدين من منشآت التجمع الأول، وهو مركز متخصص في إجراء العمليات الجراحية في يوم واحد ولا تستلزم مبيت المريض في المستشفى، كما يقدم المركز العديد من الجراحات في مختلف التخصصات، لكافة الفئات العمرية.

وأشار ” التجمع الأول ” إلى أن إنشاء هذا المركز يضاف إلى منجزات التجمع الصحي كونه يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية كلّها تحت سقف واحد، ومجهز بالتقنيات الحديثة والأجهزة المطورة التي تعمل بكفاءة ودقة عالية.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يعمل على إيجاد خدمات مبتكرة تتيح الوصول للجميع، وخلق شبكة متكاملة ومترابطة تُسهِّل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية التي تحافظ على صحة المواطن أكثر من علاجه، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار عن طريق حزمة من المبادرات، وتنمية مراكز الرعاية الأولية، ليضيف ذلك كله إلى ما حققه من برامج ومبادرات نوعيّة في العام 2020.

يُشار إلى أن التجمع الصحي الأول بمدينة الرياض إحدى ثمار جهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق “رؤية 2030” التي رسم خريطتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله .