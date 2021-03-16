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“النيابة العامة” و “الزكاة والدخل” توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

“النيابة العامة” و “الزكاة والدخل” توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=961855
المناطق_ الرياض

 وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم مذكرة تفاهم مع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت المذكرة التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مخاطر هذه الجرائم، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين في النيابة العامة والهيئة العامة للزكاة والدخل لرفع مستوى التعاون والتنسيق وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة.

كما تضمنت المذكرة وضع آلية عمل تسهم في الربط الإلكتروني بين الجهازين، بهدف تبادل البيانات والمعلومات بشكل سريع وآمن، ويعزز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب حسب اختصاص كل جهة.

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