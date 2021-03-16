فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يقيم محاضرة توعوية لمربي الماشية بالقليبة عن مرض الحمى القلاعية

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أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري اليوم الثلاثاء محاضرة توعوية عن مرض الحمى القلاعية وذلك بمركز القليبة التابع لمنطقة تبوك ، بحضور عدد من مربي الماشية وتناولت المحاضرة الذي وقدمها كلاً من الدكتور عصام الدين والدكتور قاسم المهدي من قسم الإرشاد البيطري بالفرع اللذان قدما شرحاً مفصلاً عن مرض الحمى القلاعيةومسبباته وكيفية الوقاية منه والحد من انتشارة ، وأختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين المربين والمحاضرين وتمت الإجابة على أسئلتهم وإستفساراتهم بهذا الخصوص .وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإرشادية التي يقيمها الفرع بالمحافظات والمراكز التابعة له كخدمة لمربي الماشية في مواقعهم انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن مرض الحمى القلاعية وطرق الوقاية منه والحد من إنتشاره والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذا المرض .