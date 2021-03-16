غرفة الشرقية تصدر عددها الجديد من مجلتها «الاقتصاد»

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أصدرت غرفة الشرقية مؤخرًا عددها رقم (578/577) من مجلتها «الاقتصاد»، التي تُطلقها بصفة شهرية، وتمثل نافذة إعلامية ترصد تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وتناولت في عددها الجديد بشريات الاقتصاد الوطني وحروب اللقاحات العالمية وقضايا وحوارات وأخبار اقتصادية عدة.

فاستعرض العدد الجديد بالرصد والتحليل في تقرير تحت عنوان (ولي العهد يزف بشريات العام الجديد .. مشروعات استراتيجية للمستقبل)، جملة من المشروعات التي تم الحديث عنها والتطرق إليها من قبل سموّ ولي العهد، كمشروع “ذا لاين” الذي يمثل أيقونة للمدينة العالمية الحضرية الصديقة للبيئة، ونموذجًا لما تتطلع إليه البشرية في الحفاظ على كوكب الأرض، فضلاً عن تسّليطه الضوء على حروب اللقاحات ودور المملكة في حث الدول الغنية على مراعاة الاعتبارات الإنسانية في تقديم اللقاحات من خلال مبادرتها في قمة مجموعة العشرين2020م بتوفير اللقاحات إلى الدول الفقيرة.

كما تناول العدد قطاع «الإنشاءات» السعودية الذي أصبح يتبوأ مركز الصدارة «إقليمياً»، بأكثر من 5 آلاف مشروع في البنى التحتية تتجاوز قيمتُها 1.6 تريليون دولار، وكذلك النتائج الإيجابية لإنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة برصد تباعاته على نمو القطاع في الفترات المقبلة.

واحتوى كذلك العدد الجديد على حوارٍ مع الدكتورة أميـرة الغمغام، التي تعمل مستشارة في السياسات الاقتصادية في البنك الدولي في واشنطن، والتي اعتبرت أن سياسات تحفيز ودعم المشاريع الاقتصادية من أفضل المحركات الاقتصادية، وأكدت أن المملكة خطت خطوات كبيرة في تمكين فئات المجتمع من المشاركة في رفع جاذبية سوق العمل وضمان استدامة الموارد الحيوية، إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للأفراد سواء كانت خدمات من قطاع حكومي، أو خاص، أو اجتماعي، أو صحي، وكذلك مستويات السلامة التي تضمن للأفراد حياة بجودة أكبر، كل هذا ساهم في أن تحقق السعودية المركز الأول عالميًا في إصلاح بيئة الأعمال من بين 190 دولة.

هذا وتضمنت المجلة بجانب العديد من مقالات الرأي والتحليلات والتقارير تغطية لأبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية في مختلف القطاعات في المملكة والمنطقة والعالم.