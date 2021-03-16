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غرفة الأحساء والمجلس البلدي بالمحافظة يوقعان اتفاقية لدعم مبادرة أنسنة المحافظة

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غرفة الأحساء والمجلس البلدي بالمحافظة يوقعان اتفاقية لدعم مبادرة أنسنة المحافظة

غرفة الأحساء والمجلس البلدي بالمحافظة يوقعان اتفاقية لدعم مبادرة أنسنة المحافظة
http://almnatiq.net/?p=961880
المناطق_واس

وقعت غرفة الأحساء والمجلس البلدي بمحافظة الأحساء اليوم اتفاقية تعاون، لدعم مبادرة أنسنة الأحساء وجعلها صديقة للطفولة، بهدف تعزيز وتأطير التعاون المستمر بينهما لخدمة مصالحهما وأهدافهما المشتركة في مجالات خدمة ورفاهية المجتمع والمحافظة على البيئة.
وأكد رئيس الغرفة عبداللطيف العرفج أهمية الاتفاقية في ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة وتعزيز برامج الشراكات المجتمعية المثمرة، مشيرًا إلى حرص الغرفة على توسيع دائرة شراكاتها المجتمعية، بما يخدم قطاع الأعمال والمجتمع.
من جهته أوضح رئيس المجلس البلدي بالأحساء الدكتور البو علي، أن الاتفاقية تأتي ضمن برامج المجلس لبناء شراكات إستراتيجية فاعلة مع نخبة من مؤسسات المجتمع المدني للعمل على دفع جهود ومبادرات تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة وتوفير معيشة صحية، وتنمية حضرية مستدامة ومتوازنة.
ويعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على دعم النشاطات والفعاليات المختلفة التي تخدم برامج وأهداف الاتفاقية، والتنسيق للعمل معًا لتحقيق مبادرة أنسنة الأحساء، بالإضافة إلى المساهمة في مشروع المجلس البلدي لجعل الأحساء مدينة صديقة للطفولة، من خلال الحصول على اعتماد منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.

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