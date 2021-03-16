تشغيل الشبكة الجديدة للمياه بقرية الخشابية وايقاف الضخ بالشبكة القديمة

تنوه المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان للمستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان , بانها ستعمل خلال الفترة المقبلة ابتدأ من يوم الاربعاء الموافق (17-03-2021) مـ بإقاف الضخ بالشبكة القديمة واعتماد في التشغيل على الشبكة الجديدة بالقرية.

لذلك نأمل من جميع المستفيدين بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط العدادات بالشبكة الجديدة ومن ثم الى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ .