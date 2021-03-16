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31 مليوناً غرامات بحق مؤسسات صحية خاصة مخالفة في الرياض

31 مليوناً غرامات بحق مؤسسات صحية خاصة مخالفة في الرياض
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=961897
المناطق_ الرياض

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، من خلال لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، 1191 قراراً بحق المؤسسات الصحية المخالفة بالمنطقة خلال العام الماضي 2020، ووصلت القيمة الإجمالية للغرامات المالية التي تم توقيعها على المنشآت المخالفة 31.442.020 ريالا.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني أن الغرامات بحق المؤسسات الصحية المخالفة تمثل إحدى الآليات النظامية في التصدي للمخالفات في القطاع الصحي، حسب نظام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، التي تتضمن إجراءات حاسمة تصل إلى حد سحب الترخيص، أو إغلاق المنشأة لحين إزالة المخالفة وفق ما يقتضيه النظام.

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