احدث الأخبار

خبير في الصحة العالمية يحسم الجدل بشأن لقاح أسترازينيكا
أبرز المواد
 اتفاقية تجمع “التنموي” و”سكن” وجمعية تكافل لتوفّير وحدات سكنية لأيتام المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 إطلاق فعاليات “ورد الطائف يجمعنا “
منطقة مكة المكرمة
 مدير مطار بيشة يكرّم متطوعين “التطوع الصحي”
أبرز المواد
 د.العمرو يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (5) مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض
أبرز المواد
 اليوسف يحصل على الشارة الخشبية في كشافة المجمعة
مجتمع المناطق
 31 مليوناً غرامات بحق مؤسسات صحية خاصة مخالفة في الرياض
أبرز المواد
 67 ألف حالة استقبلتها العيادات الخارجية بمجمع إرادة بالرياض
أبرز المواد
 جامعة شقراء تنظم لقاءً علميًا بعنوان “ومضات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية”
أبرز المواد
 تشغيل الشبكة الجديدة للمياه بقرية الخشابية وايقاف الضخ بالشبكة القديمة
أبرز المواد
 غرفة الأحساء والمجلس البلدي بالمحافظة يوقعان اتفاقية لدعم مبادرة أنسنة المحافظة
أبرز المواد
خبير في الصحة العالمية يحسم الجدل بشأن لقاح أسترازينيكا

خبير في الصحة العالمية يحسم الجدل بشأن لقاح أسترازينيكا

أبرز المواد
اتفاقية تجمع “التنموي” و”سكن” وجمعية تكافل لتوفّير وحدات سكنية لأيتام المدينة المنورة

اتفاقية تجمع “التنموي” و”سكن” وجمعية تكافل لتوفّير وحدات سكنية لأيتام المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
إطلاق فعاليات “ورد الطائف يجمعنا “

إطلاق فعاليات “ورد الطائف يجمعنا “

منطقة مكة المكرمة
مدير مطار بيشة يكرّم متطوعين “التطوع الصحي”

مدير مطار بيشة يكرّم متطوعين “التطوع الصحي”

أبرز المواد

اليوسف يحصل على الشارة الخشبية في كشافة المجمعة

اليوسف يحصل على الشارة الخشبية في كشافة المجمعة
http://almnatiq.net/?p=961898
المناطق_ الرياض

اجتاز  عضو الرواد في كشافة المجمعة و المدير الإداري للمفوضية أ/عبدالله اليوسف  متطلبات الحصول على الشارة الخشبيةوحصل اليوسف على الشارة بعد تقديم بحثه  المعنون “النشاط الكشفي وخدمة المجتمع” في مجال خدمة وتنمية المجتمع بتقدير “ممتاز”
ويعد اليوسف احد القادة الكشفيين الشباب  المتميزين في محافظة المجمعة 

روابط ذات صلة

اتفاقية تعاون بين صحيفة وجوال “المناطق” و”جمعية نجاح الاسرة”

اتفاقية تعاون بين صحيفة وجوال “المناطق” و”جمعية نجاح الاسرة”
العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز

العصيمي على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز
الحمدي للثالثه عشر في رئاسة الإفتاء

الحمدي للثالثه عشر في رئاسة الإفتاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*