اليوسف يحصل على الشارة الخشبية في كشافة المجمعة

المناطق_ الرياض

اجتاز عضو الرواد في كشافة المجمعة و المدير الإداري للمفوضية أ/عبدالله اليوسف متطلبات الحصول على الشارة الخشبيةوحصل اليوسف على الشارة بعد تقديم بحثه المعنون “النشاط الكشفي وخدمة المجتمع” في مجال خدمة وتنمية المجتمع بتقدير “ممتاز”

ويعد اليوسف احد القادة الكشفيين الشباب المتميزين في محافظة المجمعة