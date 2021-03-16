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د.العمرو يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

د.العمرو يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

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د.العمرو يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

د.العمرو يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض
http://almnatiq.net/?p=961906

أفتتح رئيس المجلس الاستشاري في تجمع الرياض الصحي الأول د. عبدالله العمرو، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع د. صالح التميمي، صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض.
والتي تضم عدة خدمات تضمن خدمة أولوية لمساعدة وتسريع خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم ربطها بجميع الإدارات والأقسام داخلياً في نفس المنشأة، وخارجياً بمنشآت التجمع الأخرى؛ وذلك تسهيلاً لخدمة المستفيدين.
وفي نفس الاطار اطلع د. العمرو على المشاريع التطويرية القائمة، والخطة الاستراتيجية للصرح الطبي.
و أثنى د. العمرو خلال الجولة على سير الأعمال التطويرية في المستشفى وحث العاملين بالاستمرارية في بذل العطاء والجهد لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
ويعد مستشفى الإمام عبدالرحمن الفصيل، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الأول، حيث تم تزويده بأحدث التجهيزات الطبية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في إنشاء الصروح الطبية؛ ليحقق الاستفادة القصوى منه، إضافة إلى أنه مجهز بالكثير من الأقسام الخدمية والتي تمكن هذا الصرح من أداء مهامه على الوجه الأكمل وبكفاءة عالية.

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