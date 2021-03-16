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مدير مطار بيشة يكرّم متطوعين “التطوع الصحي”

مدير مطار بيشة يكرّم متطوعين “التطوع الصحي”
http://almnatiq.net/?p=961911
المناطق_بيشة

كرّم مدير مطار بيشة خالد بن محمد الحكمي جميع المتطوعين المشاركين من مركز التطوع الصحي بصحة بيشة، بحضور كل من مدير الشرطة الجوية بالمطار، ومدير المباحث بالمطار، ومدير الجوازات بالمطار. 
وقد قدم “الحكمي” شكره الجزيل لمدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة ومشرف التطوع الصحي، وذلك نظير مشاركتهم في تنظيم المسافرين من القادمين والمغادرين للمحافظة خلال فترة جائحة كرونا. 
 الجدير بالذكر انه تم تقديم شهادات الشكر للمتطوعين واستلمها نيابة عنهم مشرف التطوع الصحي بسبب الاحترازات الوقائية.

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