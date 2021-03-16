إطلاق فعاليات “ورد الطائف يجمعنا “

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دشن معالي محافظ الطَّائف سعد الميموني متجرا إلكترونيا للورد الطَّائفي، وذلك ضمن جهود جامعة الطائف المجتمعيَّة واستعدادها لإطلاق فعاليات مهرجان الورد الطَّائفي للعام 1442 (ورد الطائف يجمعنا) التي تنطلق الاثنين القادم افتراضيًا بمشاركة عدد من الجهات المهتمة.

يذكر أن الطائف تستضيف كل عام مهرجانًا للورد احتفاء بموسم القطاف، حيث يستعرض المزارعون نتاجهم الموسمي الذي اشتهرت به المنطقة.