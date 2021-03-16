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إطلاق فعاليات “ورد الطائف يجمعنا “

إطلاق فعاليات “ورد الطائف يجمعنا “

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مدير مطار بيشة يكرّم متطوعين “التطوع الصحي”

مدير مطار بيشة يكرّم متطوعين “التطوع الصحي”

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د.العمرو يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

د.العمرو يفتتح صالة استقبال المستفيدين في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (5) مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (5) مخالفين لنظام البيئة في مدينة الرياض

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إطلاق فعاليات “ورد الطائف يجمعنا “

إطلاق فعاليات “ورد الطائف يجمعنا “
http://almnatiq.net/?p=961914
المناطق - واس

دشن معالي محافظ الطَّائف سعد الميموني متجرا إلكترونيا للورد الطَّائفي، وذلك ضمن جهود جامعة الطائف المجتمعيَّة واستعدادها لإطلاق فعاليات مهرجان الورد الطَّائفي للعام 1442 (ورد الطائف يجمعنا) التي تنطلق الاثنين القادم افتراضيًا بمشاركة عدد من الجهات المهتمة.
يذكر أن الطائف تستضيف كل عام مهرجانًا للورد احتفاء بموسم القطاف، حيث يستعرض المزارعون نتاجهم الموسمي الذي اشتهرت به المنطقة.

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