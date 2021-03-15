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اتفاقية تجمع “التنموي” و”سكن” وجمعية تكافل لتوفّير وحدات سكنية لأيتام المدينة المنورة

اتفاقية تجمع “التنموي” و”سكن” وجمعية تكافل لتوفّير وحدات سكنية لأيتام المدينة المنورة

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اتفاقية تجمع “التنموي” و”سكن” وجمعية تكافل لتوفّير وحدات سكنية لأيتام المدينة المنورة

اتفاقية تجمع “التنموي” و”سكن” وجمعية تكافل لتوفّير وحدات سكنية لأيتام المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=961917
المناطق - واس

أعلن برنامج الإسكان التنموي عن توقيعه اتفاقية تعاون مع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” لتوفّير 1400 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ونائبه معالي المهندس عبدالله بن محمد البدير.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن الاتفاقية تستهدف تحقيق التكامل بين “الإسكان التنموي” والقطاع غير الربحي لتوفير وحدات سكنية لمستفيدي جمعية تكافل من أسر الأيتام في المدينة المنورة، وتفعيل دوره في قطاع الإسكان وزيادة مساهمته في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي حول المملكة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الأشد حاجة وزيادة نسبة تملكها للمساكن.
ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي إبراهيم بن محمد الغيهب، وأمين عام جمعية تكافل الدكتور عبد المحسن بن معيض الحربي.
من جانبه، قدم وكيل الوزارة للإسكان التنموي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس مجلس إدارة جمعية تكافل لرعاية الأيتام، لاهتمامه ودعمه المستمر لقطاع الإسكان التنموي، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين مستفيدي الجمعية من تملُّك المسكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأفراد أسرهم.
وأشار الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الدكتور محمد بن عبدالله المجيدل إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود القطاع غير الربحي لتعزيز استقرار الأسر الأشد حاجة، وتعكس الاهتمام والعناية التي يوليها سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية للأيتام، ودعمه الكبير لجهود القطاع الخيري بالتعاون مع قطاع الإسكان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تكامل القطاعات.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد المحسن بن معيض الحربي الأمين العام لتكافل، عن تقديره لما يجده أيتام المدينة المنورة من اهتمام من سمو أمير المنطقة، وما تجده جمعية تكافل من دعم وتمكين من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لخدمة الأسر المستفيدة من الجمعية.
الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي بعد توقيع “الإسكان التنموي” و”مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية” اتفاقية مماثلة في وقت سابق مع جمعية إنسان لرعاية الأيتام لتوفّير 100 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة من مستفيدي الجمعية في محافظة المجمعة.

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