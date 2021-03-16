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انطلاق تمرين «عين الصقر-1» في اليونان بمشاركة القوات الجوية السعودية

انطلاق تمرين «عين الصقر-1» في اليونان بمشاركة القوات الجوية السعودية
http://almnatiq.net/?p=961923
المناطق - الرياض

انطلقت اليوم من قاعدة سودا الجوية في جمهورية اليونان فعاليات تمرين ” عين الصقر 1″ .

وبدأ التمرين بعدة طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكيه السعوديه “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16” و”ميراج-2000″ و “فانتوم ف-4)في سماء البحر الابيض المتوسط، حيث تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية التي تشتمل على عمليات مضادة بنوعيها الهجومية منها والدفاعية وعمليات الإسناد الجوي.

من جانبه أكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن عبدالرحمن بن سعيد الشهري أن هذه المشاركة تعــد الاولى للقوات الجوية في هذا التمرين الذي ينفذ مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الوقائية لجائحة كورونا , مشيراً إلى أنه سبق بداية التمرين عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك تم وضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية .

وأضاف أن هذا التمرين يعد استثنائي والاول من نوعة مع القوات الجويه اليونانية لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في جميع المجالات المتاحة.

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