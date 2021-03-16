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شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق بالإجراءات الاحترازية

شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق بالإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=961930
المناطق - الجوف

تتابع شرطة منطقة الجوف، خلال جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات العامة، رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الجسدى المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
ورافقت “واس” الجهات الأمنية بمدينة سكاكا لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي.
وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية.

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