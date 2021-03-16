أمانة عسير تنفذ 426 جولة رقابية على المطاعم يوم امس

المناطق - عسير

نفذت أمانة عسير ممثلة بإدارة الرخص والرقابة الشاملة يوم أمس عدد من الجولات وحملة الرقابة على المطاعم لليوم الثاني بلغت 426 مطعم منها 248 مطعما مطابق للاشتراطات و100 منها غير مطابقة أوضح ذلك امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا انه قد تم اعتماد غرامات على عدد 160 مطعما وإغلاق 35 منها ومصادرة 148 ليتر من المواد الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد سحب 34 عينة وأشار الحميدي الى أن الحملة الرقابية تأتي استمرارًا لجهود الأمانة، وبلدياتها في متابعة الاشتراطات الصحية والبلدية من خلال اللجان والفرق الرقابية، لافتًا إلى أن الحملة تأتي في إطار حرص الأمانة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وتقديم غذاء آمن وصحي مع تكثيف أعمال الرقابة الدورية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة.

مفيدًا أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء حفظ الأطعمة وسوء النظافة العامة بالمنشأة والعاملين بها وعدم وجود شهادات صحية وعدم سلامة المبنى وتطابقه مع الشروط والمواصفات المُتبعة نظامًا، مؤكدًا أن الحملة ستساهم بشكل كبير في الحد من المخالفات ورفع درجة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبلدية في هذه المنشآت ومايُقدّم داخلها، مؤكدًا أنه تم تشكيل العديد من الفرق بمشاركة البلديات والإدارات المعنية واللجان الرقابية، مطالبًا المواطنين والمقيمين بالتواصل عبر ٩٤٠ لرفع المخالفات المرصودة.