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أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير

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أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير
http://almnatiq.net/?p=961939
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج سلمان ظافر الشهري وأعضاء مجلس الإدارة.
وقدم الشهري عرضاً لسموه عن الجمعية وأهدافها ودورها ورسالتها في التيسير على ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من الزواج لبناء وتكوين أسر سعيدة ومستقرة.
من جهته ثمن سمو الأمير فيصل بن بندر للجمعية جهودها في خدمة المجتمع، راجياً للقائمين عليها التوفيق والنجاح.

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