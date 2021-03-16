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مجلس الغرف والتجارة الأمريكية ينظمان “القمة الافتراضية للبنية التحتية السعودية الأمريكية”

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مجلس الغرف والتجارة الأمريكية ينظمان “القمة الافتراضية للبنية التحتية السعودية الأمريكية”

مجلس الغرف والتجارة الأمريكية ينظمان “القمة الافتراضية للبنية التحتية السعودية الأمريكية”
http://almnatiq.net/?p=961946
المناطق - واس

نظم مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة الأمريكية والجهات الحكومية ذات الصلة بالمملكة اليوم ” القمة الافتراضية للبنية التحتية الأمريكية السعودية”، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات من البلدين الصديقين.
وعقدت القمة بمشاركة رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ووكيل وزارة الاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار المهندس محمد الوكيل، وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية وعلى رأسهم القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرياض مارتينا سترونج، ووكيلة وزارة التجارة الأمريكية بالإنابة لشؤون التجارة الدولية ديان فاريل، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق الاستثمارات العامة.
وتركزت أعمال القمة على مشاريع البنية التحتية الحالية والمستقبلية في السعودية وعلى الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لأكثر من 200 مشارك من القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص السعودي، وشملت الشركات المشاركة قادة الصناعة في الولايات المتحدة في مجالات إدارة النفايات، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والترفيه، والسفر والسياحة، والمواصلات والتنقل.
وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، بالعلاقات الاقتصادية المتميزة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والشراكة التجارية والاستثمارية
القائمة بينهما في مختلف القطاعات، مؤكداً استعدادهم في المجلس للعمل مع الشركاء التجاريين الأمريكيين للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030 والمساهمة في نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيا الأمريكية الرائدة للسوق السعودي.
وقالت ديان فاريل: “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة تجاه شركائنا في الخليج، وأعتقد أن هذه القمة قدمت فرصة فريدة لتعزيز النمو والتعافي الاقتصادي بشكل متبادل
من خلال الصادرات والاستثمار، وقد أجرينا سلسلة محادثات مثمرة”.
وأضافت ديان: “نيابة عن وزارة التجارة الأمريكية، نتطلع إلى لعب دور محوري في مشاريع البنية التحتية هذه، بالإضافة إلى بحث سبل فتح آفاق جديدة لتعميق علاقتنا التجارية”.
وقال القائم بالأعمال سترونج: ” تقدر بعثة الولايات المتحدة الدعم الذي قدمه مجلس الغرف السعودية لعقد قمة البنية التحتية الافتراضية لأول مرة على الإطلاق بين الولايات المتحدة والمملكة، حيث تساهم العديد من الشركات الأمريكية بالفعل في مشاريع رؤية المملكة 2030 البارزة، ونأمل أن تجلب المزيد من الشركات الأخرى تقنياتها وخبراتها وحلولها ذات المستوى العالمي إلى المملكة”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة الأمريكية ممثلة بالملحقية التجارية بالسفارة الأمريكية لدى المملكة سينظمان خلال الفترة من 28 مارس وحتى 5 أبريل 2021م لقاءات ثنائية افتراضية بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الأمريكيين لمناقشة آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين في البنية التحتية في المجالات السابق ذكرها.
وزارة التجارة الأمريكية هي الجهة الرئيسية في حكومة الولايات المتحدة المعنية بتشجيع التجارة، فهي تعمل على تعزيز الصادرات الأمريكية عبر مكاتبها البالغ عددها 107 مكاتب، بالإضافة إلى دبلوماسييها التجاريين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه القمة عبر الموقع التالي: https://www.trade.gov/mena-infra-summit .

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