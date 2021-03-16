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هيئة تقويم التعليم: بدء تطبيق الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية “الاختبار التربوي” السبت القادم

هيئة تقويم التعليم: بدء تطبيق الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية “الاختبار التربوي” السبت القادم
http://almnatiq.net/?p=961949
المناطق - واس

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب السبت القادم تطبيق الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية “الاختبار التربوي العام” وتستمر حتى الجمعة 26 مارس 2021م.
ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي صدرت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23 – 30 يناير 2021م وقدمت فيها الاختبارات التخصصية التي شملت أربعين تخصصًا تدريسيًا، والفترة الثانية ستكون لـ (الاختبار التربوي العام) وذلك خلال الفترة من 20 – 25 / 3 / 2021م.
وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وتعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.
وتشمل المعايير والمسارات المهنية بالإضافة إلى الاختبار التربوي العام عددًا من التخصصات، منها: (تخصصات لجميع المراحل في التربية الإسلامية، واللغة العربية والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والتاريخ، والجغرافيا، وصعوبات التعلّم، والتربية الفكرية، والعوق السمعي، والعوق البصري، والتوحد، ومهارات البحث ومصادر المعلومات، والتدريبات السلوكية، والتربية الفنية، والتربية الصحية والبدنية، ورياض الأطفال، والتربية الأسرية، والإرشاد الطلابي، والإشراف التربوي، والقيادة المدرسية، والموهوبون، والعلوم الإدارية، وعلم الأرض، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وتدريبات النطق، والاجتماعيات، ومنها -كذلك- ما هو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات الرياضيات، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، والعلوم، واللغة الإنجليزية، والصفوف الأولية).
وتصدر هيئة تقويم التعليم والتدريب الرخص المهنية بأنواعها كافة (ممارس، ومتقدم، وخبير) للحاصلين على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) فما فوق، للمعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التعليم من الخريجين والخريجات، كما سيجري إصدار (رخصة معلم) للمعلمين والمعلمات الذين يزاولون مهنة التعليم عند نفاذ اللائحة، ممن يحملون مؤهلاً دون الجامعي، علمًا بأن موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية سيكون في 30 مايو 2021م.
ودعت الهيئة الجميع للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها وقنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوافر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare؛ لتقديم الخدمات المساندة، والإجابة عن جميع الاستفسارات.

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