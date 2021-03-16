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كأس الملك: النصر يتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على العين

كأس الملك: النصر يتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على العين
http://almnatiq.net/?p=961955
المناطق - واس

تأهل فريق النصر إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق العين بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمعهما اليوم, على ملعب نادي النصر “مرسول بارك” في الرياض, ضمن الدور الربع النهائي من المسابقة.
وسجل للنصر اللاعب “عبدالرزاق حمدلله” عند الدقيقة 49، وعند الدقيقة 72 أضاف اللاعب “مرابط” الهدف الثاني، وعند الدقيقة 83 سجل اللاعب “سامي النجعي” الهدف الثالث.
وبهذا الفوز يتأهل فريق النصر للدور نصف النهائي من المسابقة حيث سيلاقي فريق الفيصلي.

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