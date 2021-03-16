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أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية غداً

أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية غداً

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أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية غداً

أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية غداً
http://almnatiq.net/?p=961958
المناطق- تبوك:

ينظم نادي تبوك الأدبي غداً, أمسية شعرية عن بُعد ، وأوضحت الهيئة الإدارية بالنادي أن الأمسية تأتي ضمن الفعاليات التي يقدمها النادي أسبوعياً في ملتقى إبداع الذي يهتم بألوان الفنون المختلفة من خلال استضافة المبدعين من المنطقة والمملكة والخليج.
ودعت الهيئة الشعراء ومحبي الشعر إلى حضور الأمسية عبر الرابط الذي سينشر على حساب النادي بـ”تويتر”.

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