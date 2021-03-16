محافظ البكيرية يطلق حملة “أرض القصيم خضراء”

المناطق - محمد المسلم

اطلق محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، حملة «أرض القصيم خضراء» في مرحلتها السابعة التي ينظمها مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبكيرية وبلدية البكيرية في المنتزه الشرقي بالمحافظة، وذلك تمشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجعل القصيم خضراء خلال الحملة التي أطلقها سموه الكريم ،وبحضور وكيل المحافظة نادر آل نادر ورئيس البلدية يوسف الخليفة ومدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس بدر الحربي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية .

وأوضح مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس بدر الحربي أن هذه الحملة هي امتداد للحملة التي اطلقها أمير القصيم بعنوان “ارض القصيم خضراء” وبين “الحربي” انه سيتم خلال هذه الحملة غرس أكثر من 5000 شجرة في المحافظة.

وفي نهاية الحملة أعرب محافظ البكيرية عن شكره وتقديره للقائمين على هذه الحملة، متمنياً تكاتف الجميع بتوعية المواطنين بأهمية زراعة الأشجار، والمحافظة عليها.

بعد ذلك تفضل محافظ البكيرية بغرس أول شجرة إيذانا بانطلاقة الحملة .