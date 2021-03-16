احدث الأخبار

محافظ البكيرية يطلق حملة “أرض القصيم خضراء”
منطقة القصيم
 أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية غداً
منطقة تبوك
 كأس الملك: النصر يتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على العين
أبرز المواد
 مقتل قائد إيراني في دير الزور.. وغارات على أوكار داعش
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم: بدء تطبيق الفترة الثانية لاختبارات الرخص المهنية “الاختبار التربوي” السبت القادم
أبرز المواد
 مجلس الغرف والتجارة الأمريكية ينظمان “القمة الافتراضية للبنية التحتية السعودية الأمريكية”
الاقتصاد
 الغذاء والدواء: لم نرصد أي حالات لجلطات الدم أو التخثر بسبب لقاحات كورونا المتوفرة بالمملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير
منطقة الرياض
 أمانة عسير تنفذ 426 جولة رقابية على المطاعم يوم امس
منطقة عسير
 المديرية العامة لخدمات المياه بالجوف تحدد لقاء أسبوعي كل يوم ثلاثاء للعملاء   
منطقة الجوف
 شرطة منطقة الجوف تتابع تطبيق بالإجراءات الاحترازية
منطقة الجوف
 انطلاق تمرين «عين الصقر-1» في اليونان بمشاركة القوات الجوية السعودية
أبرز المواد
محافظ البكيرية يطلق حملة “أرض القصيم خضراء”

محافظ البكيرية يطلق حملة “أرض القصيم خضراء”

منطقة القصيم
أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية غداً

أدبي تبوك ينظم أمسية شعرية غداً

منطقة تبوك
كأس الملك: النصر يتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على العين

كأس الملك: النصر يتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على العين

أبرز المواد
مقتل قائد إيراني في دير الزور.. وغارات على أوكار داعش

مقتل قائد إيراني في دير الزور.. وغارات على أوكار داعش

أبرز المواد

محافظ البكيرية يطلق حملة “أرض القصيم خضراء”

محافظ البكيرية يطلق حملة “أرض القصيم خضراء”
http://almnatiq.net/?p=961961
المناطق - محمد المسلم

اطلق محافظ البكيرية محمد بن علي العريفي، حملة «أرض القصيم خضراء» في مرحلتها السابعة التي ينظمها مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبكيرية وبلدية البكيرية في المنتزه الشرقي بالمحافظة، وذلك تمشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجعل القصيم خضراء خلال الحملة التي أطلقها سموه الكريم ،وبحضور وكيل المحافظة نادر آل نادر ورئيس البلدية يوسف الخليفة ومدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس بدر الحربي وعدد من مدراء الدوائر الحكومية .

وأوضح مدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس بدر الحربي أن هذه الحملة هي امتداد للحملة التي اطلقها أمير القصيم بعنوان “ارض القصيم خضراء” وبين “الحربي” انه سيتم خلال هذه الحملة غرس أكثر من 5000 شجرة في المحافظة.

وفي نهاية الحملة أعرب محافظ البكيرية عن شكره وتقديره للقائمين على هذه الحملة، متمنياً تكاتف الجميع بتوعية المواطنين بأهمية زراعة الأشجار، والمحافظة عليها.

بعد ذلك تفضل محافظ البكيرية بغرس أول شجرة إيذانا بانطلاقة الحملة .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يتفقد مشروع المتحف الإقليمي بمدينة بريدة

أمير القصيم يتفقد مشروع المتحف الإقليمي بمدينة بريدة
أمير القصيم يطلع على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والوافد وصاحب العمل

أمير القصيم يطلع على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل والوافد وصاحب العمل
أمير القصيم : مشروع المتحف الإقليمي سيشكل نقلة نوعية في صناعة المتاحف

أمير القصيم : مشروع المتحف الإقليمي سيشكل نقلة نوعية في صناعة المتاحف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*