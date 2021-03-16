نجاح أربع عمليات بالعمود الفقري في الخرج

الخرج -أشرف العصيمي

تمكن فريق طبي من قسم جراحة الأعصاب بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج من انهاء معاناة مواطن و ثلاثة مقيمين كانوا يعانون من كسور في الفقرات.

حيث تم استقبال الحالات في قسم الطوارئ والاسعاف بعد تعرضهم لحوادث سير ، وبعد عمل الاجراءات الطبية اللازمة تقرر لهم اجراء العمليات من قبل فريق طبي متخصص بجراحة الأعصاب.

وكانت الحالة الأولى لمقيم في العقد الثالث كان يعاني من كسر في الفقرة الثانية عشر الصدرية ضاغط على القناة الفقرية وغير مستقر، وإجريت له العملية لتثبيت الفقرات الصدرية من الفقرة العاشرة وحتى الثانية القطنية بمسامير وشرائح.

واما الحالة الثانية لمواطن في العقد السادس كان يعاني من كسر في الفقرة القطنية الأولى الصدرية ضاغط على القناة الفقرية وغير مستقر، قام الفريق الطبي بتثبيت الفقرات الصدرية من الفقرة الثانية عشر حتى الثالثة عشر القطنية.

والحالة الثالثة لمقيم سوري في العقد الرابع بتثبيت الفقرات القطنية بمسامير من الفقرة الأولى وحتى الرابعة بعد تعرضه لكسر في الفقرة الثانية القطنية.

واشتملت الحالة الرابعة لمقيم في العقد الرابع كان يعاني من كسر في الفقرة الثانية عشر الصدرية ضاغط على الحبل الشوكي والقناة الفقرية، فقرر الفريق الطبي إجراء عملية تثبيت الفقرات من العاشرة الصدرية وحتى الثانية القطنية مع إزالة الضغط على القناة الفقرية الثانية عشر.

يذكر بأن الحالات المشابهة بالسابق كان يتم تحويل المريض إلى مستشفيات أخرى، ومن خلال التطوير المستمر واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة أصبح بالإمكان إجراؤها بالمستشفى وبكفاءة عالية.