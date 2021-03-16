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مياه جازان تعلن تشغيل شبكة جديدة وإيقاف الضخ بالشبكة القديمة في الخشابية

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مياه جازان تعلن تشغيل شبكة جديدة وإيقاف الضخ بالشبكة القديمة في الخشابية

مياه جازان تعلن تشغيل شبكة جديدة وإيقاف الضخ بالشبكة القديمة في الخشابية
http://almnatiq.net/?p=961988
المناطق - واس

أعلنت المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان اليوم, عن إيقاف الضخ بالشبكة القديمة غداً, والاعتماد على الشبكة الجديدة في التشغيل لإيصال المياه لقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان.
ونبهت جميع المستفيدين من المياه (شبكات التوزيع) في قرية الخشابية ، بأخذ الاحتياطات اللازمة والتأكد من ربط العدادات بالشبكة الجديدة، ومن ثم إلى خزانات المنازل ومتابعة تدفق المياه خلال فترات الضخ.

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