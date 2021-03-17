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مقتل وإصابة 9 مدنيين بشظايا صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية على سوق شعبي بمأرب

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مقتل وإصابة 9 مدنيين بشظايا صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية على سوق شعبي بمأرب

مقتل وإصابة 9 مدنيين بشظايا صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية على سوق شعبي بمأرب
http://almnatiq.net/?p=962008
المناطق - وكالات

قتل مدني وأصيب 8 آخرين بشظايا صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران اليوم على سوق شعبي في مأرب.
وأكد مصدر طبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مقتل مدني وإصابة 8 مدنيين آخرين بينهم مهاجر أفريقي جراء انفجار صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الإرهابية وسط سوق الغنم شرق مدينة مأرب.
وأشار المصدر إلى أن الميليشيا الإرهابية مستمرة في قصفها المكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في مدينة مأرب، معرضةً حياة أكثر من مليونين مدني من سكان المدينة للخطر.

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