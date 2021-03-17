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الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان تستكمل اليوم بـ 4 لقاءات

أبرز المواد

الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان تستكمل اليوم بـ 4 لقاءات

الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان تستكمل اليوم بـ 4 لقاءات
http://almnatiq.net/?p=962009
المناطق - الرياض

تستكمل اليوم الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ 4 لقاءات، حيث يلتقي في المباراة الأولى النهضة الثامن عشر بـ 28 نقطة مع فريق نجران الـثالث عشر بـ 31 نقطة.
ويلعب الساحل مع الكوكب، حيث يحتل الساحل المركز الخامس عشر بـ 29 نقطة، فيما يحتل الكوكب المركز العاشر بـ 34 نقطة.
ويستضيف الفيحاء صاحب المركز الثاني بـ 51 نقطة، فريق العدالة الثامن بـ 36 نقطة.
وفي آخر لقاءات الجولة يحل الطائي ضيفًا على الجيل الذي يقع في المركز الرابع عشر بـ 31 نقطة، فيما يملك الفريق الضيف 40 نقطة في المركز السادس في سُلم الترتيب.

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