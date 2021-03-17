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المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً

المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً

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المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً

المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً
http://almnatiq.net/?p=962016
المناطق - الرياض

يقيم المنتخب السعودي الأول معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال مدة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.
واستدعى المدير الفني إيرفي رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم على النحو التالي:
محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله العويشير، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، حسن العمري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.
وسيحتضن ملعب “مرسول بارك” بالرياض المباراتين، حيث سيلتقي المنتخب السعودي بمنتخب الكويت وديًا في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، تحضيرًا لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في الثلاثين من الشهر ذاته.

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