احدث الأخبار

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستركز على الجهود الدبلوماسية في تعاملها مع كوريا الشمالية
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً
أبرز المواد
 حجة.. مصرع 28 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني
أبرز المواد
 الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق
أبرز المواد
 الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان تستكمل اليوم بـ 4 لقاءات
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 9 مدنيين بشظايا صاروخ أطلقته الميليشيا الحوثية على سوق شعبي بمأرب
أبرز المواد
 الجبلين يعزز منافسته للصعود وينتصر على هجر
أبرز المواد
 انطلاق أعمال اللجنة التوجيهية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 مصرع وإصابة 22 عنصرا حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني غرب تعـز
أبرز المواد
 وزير المالية: نظام التخصيص يهدف إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم
أبرز المواد
 نقادي: نظام التخصيص سيمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة
أبرز المواد
 أمطار على منطقة القصيم
منطقة القصيم
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستركز على الجهود الدبلوماسية في تعاملها مع كوريا الشمالية

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستركز على الجهود الدبلوماسية في تعاملها مع كوريا الشمالية

أبرز المواد
المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً

المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً

أبرز المواد
حجة.. مصرع 28 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني

حجة.. مصرع 28 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني

أبرز المواد
الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

أبرز المواد

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستركز على الجهود الدبلوماسية في تعاملها مع كوريا الشمالية

البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستركز على الجهود الدبلوماسية في تعاملها مع كوريا الشمالية
http://almnatiq.net/?p=962019
المناطق - وكالات

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بأن الولايات المتحدة ستركز في تعاملها مع كوريا الشمالية، على الجهود الدبلوماسية ونزع السلاح النووي.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم، بعد أن أصدرت كوريا الشمالية تحذيراً لواشنطن بشأن التدريبات العسكرية في كوريا الجنوبية.
من جهته، قال قائد القيادة الشمالية في القوات الأميركية الجنرال غلين فانهارك: إن كوريا الشمالية تمتلك ثلاثة صواريخ على الأقل قادرة على استهداف الأراضي الأميركية.
وأكد فانهارك، جاهزية الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تجري مراجعات دورية لأنظمة اعتراض الصواريخ والردع الأرضية إضافة إلى قدرات الردع النووية التي تعزز موقفها الدفاعي.

روابط ذات صلة

المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً

المنتخب السعودي يعلن قائمته لمباراتي الكويت وفلسطين بـ 26 لاعباً
حجة.. مصرع 28 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني

حجة.. مصرع 28 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش اليمني
الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

الخارجية تعرب عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*