البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستركز على الجهود الدبلوماسية في تعاملها مع كوريا الشمالية

المناطق - وكالات

أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بأن الولايات المتحدة ستركز في تعاملها مع كوريا الشمالية، على الجهود الدبلوماسية ونزع السلاح النووي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلت به المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم، بعد أن أصدرت كوريا الشمالية تحذيراً لواشنطن بشأن التدريبات العسكرية في كوريا الجنوبية.

من جهته، قال قائد القيادة الشمالية في القوات الأميركية الجنرال غلين فانهارك: إن كوريا الشمالية تمتلك ثلاثة صواريخ على الأقل قادرة على استهداف الأراضي الأميركية.

وأكد فانهارك، جاهزية الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تجري مراجعات دورية لأنظمة اعتراض الصواريخ والردع الأرضية إضافة إلى قدرات الردع النووية التي تعزز موقفها الدفاعي.