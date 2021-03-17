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“موديرنا” تبدأ إجراء اختبارات لقاح “كورونا” على الأطفال

“موديرنا” تبدأ إجراء اختبارات لقاح “كورونا” على الأطفال
http://almnatiq.net/?p=962029
المناطق - وكالات

بدأت شركة موديرنا الأمريكية أمس (الثلاثاء)، إعطاء جرعات من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عاماً.

وأبرزت الشركة أنها ستقيّم فاعلية جرعتين من اللقاح بفاصل زمني 28 يوماً، مبينة أن اللقاح سيجري اختباره على 3750 طفلاً في أمريكا وكندا، لتكون بذلك أول شركة تجرب لقاحاتها على الأطفال.

يُشار إلى أن جميع اللقاحات التي أتاحت منظمة الصحة العالمية استخدامها للحد من انتشار الفيروس، تعطى لمن هم فوق 16 عاماً حسب نوع اللقاح، فيما لم يتم تأكيد سلامة أي لقاح على الأطفال بعد.

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