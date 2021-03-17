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مصادر: للمحكومين طلب إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد

مصادر: للمحكومين طلب إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد
http://almnatiq.net/?p=962039
المناطق - الرياض

كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا للمحاكم بأن من صدر له حق خاص يقضي بجلد المدعى عليه فللمحكوم له التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.

وأوضحت المصادر وفقًا لصحيفة “عكاظ”، أن من اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيراً بعد تاريخ صدور المبدأ سواء في الحق العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد. وفي جميع الأحوال يكون الحكم بإيقاع عقوبة بديلة خاضعاً لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

ونقلت عن رئيس المحكمة العليا توجيهه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيراً للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية. وفيما يخص ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيراً قبل تاريخ صدور المبدأ فالحق العام مشمول بالعفو.

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