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الزعاق يحذر من خروج الزواحف والعقارب السامة بكثرة هذه الأيام

الزعاق يحذر من خروج الزواحف والعقارب السامة بكثرة هذه الأيام
http://almnatiq.net/?p=962048
المناطق - الرياض

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن هذه الأيام تشهد دخول موسم الحميمين وهو آخر مواسم البرد، مبيناً أن في هذه الأيام ستظهر الزواحف والعقارب السامة بكثرة.

وبين الزعاق، أن موسم الحميمين سمي بهذا نسبة لحمو باطن الأرض ووجه السماء، ويتولد عن هذا الحمو خروج الزواحف والعقارب من بياتها الشتوي، كما يزداد تبخير الأرض للرطوبة فتتشكل السحب بفعل التسخين الذاتي.

وأفاد بأن برد الحميمين يسمى كذلك برد الحسوم الذي أهلك الله به قوم عاد في إشارة لقوله تعالى: “سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً”، لذلك كان يقال قديماً “يا ربنا يا رحيم اكفنا برد الحميمين”.

وفقًا لـ “العربية”

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