رئاسة الحرمين تنسق مع “الحج” آلية استقبال المعتمرين

المناطق - مكة المكرمة:

ركز الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أهمية تطوير مسار التجربة بالمسجد الحرام، خلال اجتماعه بالأمير عبدالله بن بندر رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر الشبكة المرئية.

وبين الشيخ السديس أن الرئاسة تقوم بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

وأكد حرص الرئاسة العامة على التأكد من كل الاستعدادات لاستقبال المعتمرين، وتوفير كل الخدمات لهم بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.