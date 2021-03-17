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معهد البترول الأمريكي يعلن تراجع مخزونات النفط مليون برميل

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معهد البترول الأمريكي يعلن تراجع مخزونات النفط مليون برميل

معهد البترول الأمريكي يعلن تراجع مخزونات النفط مليون برميل
http://almnatiq.net/?p=962057
المناطق - وكالات

أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام تراجعت مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من مارس الجاري.

وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 926 ألف برميل في الأسبوع الماضي؛ في حين ارتفع مخزون المقطرات 904 آلاف برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء بيانات المخزونات الرسمية، وسط توقعات بارتفاع مخزون النفط الخام 400 ألف برميل.

وكانت أسعار النفط قد شهدت هبوطًا عند تسوية تعاملات الثلاثاء؛ حيث هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 0.7%؛ ليصل إلى 68.39 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل 0.9% ليسجل 64.80 دولارًا للبرميل.

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