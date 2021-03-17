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الصحة توضح العمر المناسب لتلقي لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا”

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الصحة توضح العمر المناسب لتلقي لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا”

الصحة توضح العمر المناسب لتلقي لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا”
http://almnatiq.net/?p=962062

قالت وزارة الصحة إن العمر المناسب لتلقي لقاح (فايزر – بيونتيك) يبدأ من عمر ١٦ سنة وأكبر، ولقاح (أسترازينيكا – أكسفورد) من عمر ١٨ سنة وأكبر”.

جاء ذلك ردًا على أحد الاستفسارات التي تلقاها حساب (الصحة_937) المختص في تقديم المشورة الصحية والرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين الصحية عبر “تويتر”.

وحثت الوزارة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح والتسجيل من خلال ‫تطبيق صحتي؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعَّالة وآمنة، لافتةً إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا.

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