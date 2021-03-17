الصحة توضح العمر المناسب لتلقي لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا”

قالت وزارة الصحة إن العمر المناسب لتلقي لقاح (فايزر – بيونتيك) يبدأ من عمر ١٦ سنة وأكبر، ولقاح (أسترازينيكا – أكسفورد) من عمر ١٨ سنة وأكبر”.
جاء ذلك ردًا على أحد الاستفسارات التي تلقاها حساب (الصحة_937) المختص في تقديم المشورة الصحية والرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين الصحية عبر “تويتر”.
وحثت الوزارة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح والتسجيل من خلال تطبيق صحتي؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعَّالة وآمنة، لافتةً إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا.
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