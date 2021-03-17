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“مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

“مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=962066
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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