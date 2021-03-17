القنصل البريطاني يشكر جهود المملكة لحماية المعتمرين

المناطق - مكة المكرمة:

أعرب القنصل العام البريطاني في جدة، سيف أوشر، بعد أداؤه مناسك العمرة مجددًا، عن شكره للجهات المختصة بالمملكة لما تقدمه من خدمات وتبذله من جهود لتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن.

ونشر أوشر، مساء الثلاثاء، صورة له بملابس الإحرام في صحن المطاف، وقال تعليقًا عليها: “كان رائعا أداء العمرة مرة أخرى بعد وقت طويل.. أنا ممتن للغاية للسلطات السعودية على كل ما تبذله من جهود لحماية المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وفي وقت سابق، أكد أوشر أن الدعم الذي تقدمه وزارة الحج والعمرة للحجاج والمعتمرين، بما في ذلك القادمون من المملكة المتحدة، يحظى بتقدير كبير من الجميع، وذلك في معرض تهنئته الدكتور عصام بن سعيد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكليفه وزيرًا للحج والعمرة.