إجراءات جديدة من البنك المركزي لمنع الاحتيال في المصارف والمؤسسات المالية

المناطق - الرياض

وضع البنك المركزي عدة إجراءات لحماية حسابات العملاء، والحد من حالات الاحتيال في المؤسسات المالية والبنوك، وتعزيز مبدأ “اعرف عميلك”.

ودعا البنك المؤسسات المالية والبنوك إلى تنفيذ الضوابط الجديدة لمنع الاحتيال، خلال 45 يومًا، وتضمنت هذه الضوابط التحقق من أن رقم الجوال المرتبط بالحساب أو العضوية في المؤسسة المالية حاليًا عائد لنفس الشخص.

وبين أن التحقق من هذا الأمر يتطلب مطابقة رقم الهوية لصاحب الحساب مع رقم الهوية لصاحب الجوال في خدمة “تحقق”، بحيث تشمل عملية المطابقة جميع حسابات عضويات العملاء.

وتضمنت توجيهات البنك تحديد عدد العملاء والحسابات غير المتطابقة أرقامها، المسجلة حالياً لدى المؤسسة المالية، مع وضع خطة لتصحيح ذلك.

ووجه البنك المركزي بأن يكون اعتماد تسجيل رقم جوال العميل لدى “خدمة تحقق”؛ أحد إجراءات فتح الحسابات البنكية أو العضويات الجديدة.

كما شدد على ضرورة التأكد من الالتزام بالتعليمات الواردة في قواعد فتح الحسابات البنكية، والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، وفعاليتها في المؤسسة المالية.