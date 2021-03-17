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وزارة الصحة الفرنسية تعثر على سلالات جديدة من “كورونا”

وزارة الصحة الفرنسية تعثر على سلالات جديدة من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=962080
المناطق - وكالات

فيما حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس من أن الموجة الثالثة تشهد وجود متحورات عديدة من كورونا، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية العثور على سلالة جديدة من الفايروس في منطقة بريتاني، مضيفة أن التحليل الأولي لم يظهر أن هذه السلالة أكثر خطورة أو قابلية للانتقال من غيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن السلالة الجديدة تم العثور عليها في مجموعة من الحالات بمركز مستشفى في لانيون، والعديد منها لم يتم اكتشافه بواسطة اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل المعروفة اختصاراً باسم PCR.

وأوضح مسؤولون فرنسيون أن الباحثين في معهد باستور لعلوم علم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات يحققون فيما إذا كان يجب إجراء تعديلات جينية لاكتشاف السلالة الجديدة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن اكتشاف السلالات الجديدة يعد عملية طبيعية، حيث تتطور الفايروسات بمرور الوقت من أجل البقاء.

وتابع المسؤولون أنه في الوقت الحالي تعتبر ثلاثة أنواع فقط من فايروس كورونا الجديد مثيرة للقلق، هي السلالة البريطانية، والجنوب أفريقية، والبرازيلية.

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