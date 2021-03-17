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ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يُسجل 68.72 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يُسجل 68.72 دولارًا للبرميل
http://almnatiq.net/?p=962083
المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام تزامنًا مع ارتفاع إصابات “كورونا” في أوروبا، وفي ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وحذّر “إيه إن زد” ANZ في مذكرة بحثية من أنه في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الخام في الولايات المتحدة والهند، فإنه لا يزال ضعيفًا في أوروبا، مشيرًا إلى أن استهلاك وقود الطرق في فرنسا على سبيل المثال تَراجع 10.8% في فبراير، بحسب وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.5% إلى 68.72 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل 0.6% عند 65.16 دولارًا للبرميل.

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