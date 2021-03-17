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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
http://almnatiq.net/?p=962086
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، يتضمن نشاطاً للرياح وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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