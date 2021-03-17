احدث الأخبار

أمريكا.. لا ارتداء للكمامات أو ترك مسافات للحاصلين على لقاح كورونا
أبرز المواد
 تعليم الخرج يعقد ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني”
أبرز المواد
 نجاح أربع عمليات بالعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بالخرج
أبرز المواد
 تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي حائل
أبرز المواد
 وزراء خارجية دول مجلس التعاون يجتمعون لمتابعة تنفيذ قرارات “قمة العلا”
أبرز المواد
 تعرف على الأعراض الشائعة لمرض الكبد الدهني
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار النفط و”برنت” يُسجل 68.72 دولارًا للبرميل
أبرز المواد
 وزارة الصحة الفرنسية تعثر على سلالات جديدة من “كورونا”
أبرز المواد
 إجراءات جديدة من البنك المركزي لمنع الاحتيال في المصارف والمؤسسات المالية
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يطلق منتج تمويل الزراعة التعاقدية
أبرز المواد
 القنصل البريطاني يشكر جهود المملكة لحماية المعتمرين
أبرز المواد
أمريكا.. لا ارتداء للكمامات أو ترك مسافات للحاصلين على لقاح كورونا

أمريكا.. لا ارتداء للكمامات أو ترك مسافات للحاصلين على لقاح كورونا

أبرز المواد
تعليم الخرج يعقد ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني”

تعليم الخرج يعقد ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني”

أبرز المواد
نجاح أربع عمليات بالعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بالخرج

نجاح أربع عمليات بالعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بالخرج

أبرز المواد
تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي حائل

تنبيه من مركز الأرصاد لأهالي حائل

أبرز المواد

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يجتمعون لمتابعة تنفيذ قرارات “قمة العلا”

وزراء خارجية دول مجلس التعاون يجتمعون لمتابعة تنفيذ قرارات “قمة العلا”
http://almnatiq.net/?p=962092
المناطق - الرياض

تنطلق اليوم (الأربعاء) بمدينة الرياض، أعمال الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني.

وبين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن المجلس سيبحث متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن “قمة السلطان قابوس والشيخ صباح” بالعلا.

وأفاد بأن المجلس سيبحث أيضًا المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

روابط ذات صلة

أمريكا.. لا ارتداء للكمامات أو ترك مسافات للحاصلين على لقاح كورونا

أمريكا.. لا ارتداء للكمامات أو ترك مسافات للحاصلين على لقاح كورونا
تعليم الخرج يعقد ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني”

تعليم الخرج يعقد ملتقى “وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الإلكتروني”
نجاح أربع عمليات بالعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بالخرج

نجاح أربع عمليات بالعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بالخرج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*