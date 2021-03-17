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نجاح أربع عمليات بالعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بالخرج

نجاح أربع عمليات بالعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بالخرج
http://almnatiq.net/?p=962098

تمكن فريق طبي من قسم جراحة الأعصاب بمستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج من إنهاء معاناة مواطن و ثلاثة مقيمين كانوا يعانون من كسور في الفقرات.

وجرى استقبال الحالات في قسم الطوارئ والإسعاف بعد تعرضهم لحوادث سير، وبعد عمل الإجراءات الطبية اللازمة تقرر لهم إجراء العمليات من قبل فريق طبي متخصص بجراحة الأعصاب بقيادة استشاري جراحة الأعصاب إبراهيم علي أبوهنية، واستشاري جراحة الأعصاب محمد عرفان وأخصائي جراحة أعصاب إسماعيل الغطريفي.

وكانت الحالة الأولى لمقيم في العقد الثالث كان يعاني من كسر في الفقرة الثانية عشر الصدرية ضاغط على القناة الفقرية وغير مستقر، وأجريت له العملية لتثبيت الفقرات الصدرية من الفقرة العاشرة وحتى الثانية القطنية بمسامير وشرائح.

وفي ذات السياق أُجريت العملية الثانية لمواطن في العقد السادس كان يعاني من كسر في الفقرة القطنية الأولى الصدرية ضاغط على القناة الفقرية وغير مستقر، وقام الفريق الطبي بتثبيت الفقرات الصدرية من الفقرة الثانية عشر حتى الثالثة عشر القطنية.

كما أجريت عملية ثالثة لمقيم سوري في العقد الرابع بتثبيت الفقرات القطنية بمسامير من الفقرة الأولى وحتى الرابعة بعد تعرضه لكسر في الفقرة الثانية القطنية.

وفي حالة أخرى لمقيم في العقد الرابع كان يعاني من كسر في الفقرة الثانية عشر الصدرية ضاغط على الحبل الشوكي والقناة الفقرية، قرر الفريق الطبي إجراء عملية تثبيت الفقرات من العاشرة الصدرية وحتى الثانية القطنية مع إزالة الضغط على القناة الفقرية الثانية عشر، حيث تكللت جميع العمليات بالنجاح ولله الحمد.

يُشار إلى أن الحالات المشابهة بالسابق كان يتم تحويل المريض إلى مستشفيات أخرى، ومن خلال التطوير المستمر واستقطاب الكوادر الطبية المتميزة أصبح بالإمكان إجراؤها بالمستشفى وبكفاءة عالية.

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